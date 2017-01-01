Мовознавець: росіяни почуваються в Україні комфортніше українців – це аномалія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мовознавець Юрій Шевчук

Нормою є те, що якщо людина не володіє панівною мовою країни, вона відчуватиме себе, як мінімум, некомфортно

Росіяни, які проживають в Україні не володіють українською мовою, не почуваються дискомфортно, більше того, вони почуваються комфортніше, аніж самі українці. На таку аномалію звернув увагу в інтерв’ю «Главкому» Юрій Шевчук, мовознавець та лектор Колумбійського університету (США).

Нормою є те, що якщо людина не володіє панівною мовою даної країни, вона відчуватиме себе, як мінімум, некомфортно, чи навіть дискримінованою. Смішно подумати, щоб росіянин став волати про утиски його мовних прав, скажімо, в Польщі, Франції чи Німеччині, чи кожній іншій країні з власною державною мовою. Ніхто серйозно не поставить питання про якісь мовні права росіян в цих країнах. Чому в Україні має бути інакше? Ми ж говоримо про українську державу!» - підкреслив Шевчук.

Він нагадав, що французький історик XIX ст. Ернест Ренан писав, що нація – це «щоденний плебісцит» належність громадянина до відповідної політичної спільноти.

За словами Шевчука, найлегше задекларувати належність до своєї політичної спільноти мовою. «Щоразу говорячи українською мовою в Україні, ви оголошуєте факт своєї належності, до українського громадянства, української політичної спільноти. Росіяни, які принципово відмовляються голосувати за такою логікою, мають бути готовими до наслідків. Ці наслідки неоригінальні для України – таких неуникно сприйматимуть як членів іншої, не української спільноти і нації. Аномалією сьогоднішньої української дійсності є те, що росіяни почуваються в Україні комфортніше, аніж самі українці. Це потворна спадщина російського неоколоніалізму, якій не має бути місця в незалежній Україні», - підкреслив мовознавець.

Нагадаємо, 23 травня народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

26 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій у сесійній залі підписав закон про запровадження мовних квот на українському телебаченні.

Є лише два загальнонаціональних канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.