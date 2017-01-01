МОЗ: Громада сама має вирішити, яку лікарню розвивати, а яку - перетворити на хоспіс

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Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк

Реформа МОЗ: власники лікарень і представники громад збиратимуться разом і розроблятимууть довготерміновий план розвитку свого госпітального округу

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, що сьогодні переважна більшість лікарень знаходяться у власності громад і тільки кілька лікарень належать Міністерству охорони здоров’я. Тож, питання визначення округів лежить, в першу чергу, на місцевих громадах.

«Як відбувається формування госпітальних округів? Перший етап - це затвердження їхніх меж. Це роблять громади на місцях: щоб у кожному госпітальному окрузі була, як мінімум, одна лікарня інтенсивного лікування другого рівня. Там також можуть бути лікарні інтенсивного лікування першого рівня, якщо немає лікарні другого рівня, і вона в перспективі планується. Другий етап - це формування госпітальних рад. Всі власники лікарень цього госпітального округу збираються і починають планувати роботу свого округу. Громада повинна бути представлена в такій раді. Третій етап - формування довготермінового плану розвитку госпітального округу», - повідомив чиновник.

Таким чином, власники лікарень і представники громад збираються разом і розробляють довготерміновий план розвитку свого госпітального округу. Вони повинні написати, як будуть формувати свою мережу.

«І четвертий етап - це реалізація цього плану, в тому числі, із залученням інвестицій, - зазначив заступник міністра. - Тобто в процесі формування госпітальних округів ролі дуже чітко розподілені. Кабмін і МОЗ, зокрема, визначають рамкові вимоги, які стосуються гарантування кожному громадянину певної якості і певної доступності медичної послуги».

Він зауважив, що далі вже громади ухвалюють рішення, яка лікарня буде інтенсивного лікування другого рівня, яку розвивати до інтенсивної лікарні першого рівня, яку лікарню перепрофілювати на хоспіс чи реабілітаційний центр, в яких теж є величезна потреба сьогодні. Ковтонюк запевнив, що міністерство, враховуючи курс на децентралізацію, не хоче вказувати місцевому самоврядуванню, що їм робити з їхньою інфраструктурою.

«Мета цього року - це план. Округ повинен показати, як на місці громада бачить мережу медичних закладів, визначити, куди у разі перепрофілювання тієї чи іншої лікарні має їхати людина, що робити з лікарями. Громади повинні подивитися, які послуги надаються в усіх їхніх лікарнях. Визначити, чи задовольняють вони їх за якістю і кількістю», - підкреслив заступник міністра охорони здоров’я .