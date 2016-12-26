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    МОЗ Киргизії: кількість жертв аварії Boeing під Бішкеком перевищила 30 осіб

    • Сьогодні, 06:39
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    За даними міністерства охорони здоров'я, з місці події були госпіталізовані вісім осіб, з них шестеро дітей

    Кількість загиблих в результаті аварії вантажного літака Boeing 747 Turkish Airlines, який впав на дачне селище при заході на посадку в аеропорту Манас під Бішкеком, перевищило 30 чоловік, передає РІА «Новості» з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Киргизії.

    «На даний момент дані за загиблими в результаті аварії літака уточнюються, списки різняться, але мова йде не менше ніж про 30 загиблих з числа місцевих жителів і членів екіпажу. Рахунок йде на десятки», - зазначили у відомстві.

    Відзначається, що на місці НП знаходиться міністр охорони здоров'я Киргизії Талантбек Батиралієв.

    За даними міністерства охорони здоров'я, з місці події були госпіталізовані вісім осіб, з них шестеро дітей. У всіх постраждалих важкі множинні травми і опіки.

    Раніше повідомлялося, що під час заходу на посадку в аеропорту Манас у Бішкеку зазнав аварії вантажний літак Boeing турецької авіакомпанії, що летів з Гонконгу.

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