МОЗ планує найближчим часом покрити 100% потреби у вакцинах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У міністерстві планують боротися із тяжкими епідеміями через посилення вакцинації

Міністерство охорони здоров’я планує найближчим часом покрити стовідсоткову потребу у вакцинах. Крім того, чиновники планують створити запас вакцини у країні. Про це «Главкому» повідомили у МОЗ.

Закупівлю вакцин планують зробити за рахунок зекономлених коштів Міністерством охорони здоров’я. Наголосимо, що останні 5–7 років велика кількість дітей в Україні взагалі не вакцинувалася. І у такий спосіб планується ліквідувати загрозу тяжких епідемій.

Крім того, у серпні нова команда МОЗ одразу ж взялася до підготовки замовлень на ліки міжнародним організаціям за кошти бюджету-2016 (виділено майже 4 млрд грн).

«Ми підписали всі контракти, і вже у грудні почалися поставки тих ліків, які ми замовили за кошти бюджету на 2016 рік. Водночас у грудні ми почали готувати замовлення за кошти бюджету на 2017 рік», – повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, наголосивши на необхідності повністю ліквідувати відставання.

У 2016 році 5 мільйонів осіб змогли вакцинуватися від дифтерії та правця і ще 1,7 мільйона – зробити щеплення для профілактики гепатиту В. Усі зекономлені кошти витратили на додаткову закупівлю ліків.

Нагадаємо, на сьогодні грипом в Україні перехворіли вже близько 2 млн людей.

Деталі читайте у матеріалі: Куди зникають безкоштовні ліки та мільярди, виділені на них