МОЗ планує провести конкурс на посаду головного лікаря «Охматдиту», - Супрун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун

Супрун повідомила, що з боку Юрія Гладуша, який протягом останніх 13 років керував лікарнею, ведуться маніпуляції стосовно цієї посади

Міністерство охорони здоров'я має намір провести конкурс на посаду головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це під час прес-конференції повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Контракт нинішнього головного лікаря закінчився вчора. Його за два місяці попередили, що на його посаду буде оголошено конкурс. Це нова ера головних лікарів МОЗ. Вони будуть вибиратися через відкритий конкурс», - зазначила вона.

За словами Супрун, зараз обов'язки головного лікаря «Охматдиту» виконує один із начальників медичної частини.

При цьому Супрун підкреслила, що Юрій Гладуш, який протягом останніх 13 років керував «Охмадитом», також може взяти участь у конкурсі, однак зараз з його боку ведуться маніпуляції.

«Мені сьогодні повідомили, що він відмовляється відходити від лікарні. Був ніби лист підтримки головного лікаря від трудового колективу лікарні, який був надісланий МОЗ і комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Але наші співробітники повідомили, що увесь трудовий колектив скликали на збори і вони підписалися, що присутні. Про головного лікаря нічого не говорили. Вони підставили це під лист і скинули нам», - повідомила Супрун.

Нагадаємо, скандальна лікарня-довгобуд «Охматдит» зможе прийняти перших маленьких пацієнтів через кілька місяців.