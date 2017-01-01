МОЗ закупило достатню кількість доз для певних вакцинацій, - Супрун

Останні 7 років в Україні не було вакцинацій, зазначила Супрун

Проти вакцинування проводилась кампанія. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про це в програмі «Лівий берег» на «24 каналі».

«В Україні був дуже великий дефіцит. Ми через державні закупівлі закупили достатню кількість доз для певних вакцинацій, що зараз маємо препарати навіть із запасом. І така ідея – щоб був запас. Зараз він є. Також, зараз ми мусимо вакцинувати дуже багато дітей. Останні 7 років не було вакцинацій. Також, була кампанія проти неї: дуже багато батьків бойкотували вакцинацію», - розповіла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я .

Також вона розповіла, коли можна буде підбити підсумки за 2016 рік.

«А підбивати підсумки по 2016 році можна буде в кінці 2017, коли будуть всі доставки. Контракт підписується на один рік, і постачання має бути на один рік. Вакцини замовляються 8 місяців наперед. Тобто зараз ми ще не можемо остаточно все подати», - зазначила Супрун.