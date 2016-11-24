Музею російського мистецтва збираються повернути стару назву

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Музей було відкрито у 1922 році під назвою «Київська картинна галерея»

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили перейменування Київського національного музею російського мистецтва.

Відповідно до проекту рішення, Київський національний музей російського мистецтва пропонується перейменувати у Національний музей «Київська картинна галерея» (офіційна скорочена назва – Київська національна картинна галерея). Про це повідомили у прес-службі Київради.

«Ми пропонуємо музею російського мистецтва повернути історичну назву. Відповідно до законодавства, питання зміни назви закладу відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно, рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки трудового колективу. Але наша комісія зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів з цього питання. Вони відбулися, але, на жаль, конструктивного діалогу не склалося, представники музею не озвучили конкретних пропозицій», - зазначила голова комісії з питань культури Вікторія Муха.

Відповідне рішення також ще розглядатиметься на пленарному засіданні Київради.

Як зазначається в повідомленні, музей відкрили у 1922 році під назвою «Київська картинна галерея». Основу музейного фонду склали художні колекції київських промисловців та меценатів Терещенків. На даний час збірка музею нараховує понад 13000 пам’яток мистецтва.

Як відомо, профільна комісія Київради 25 січня ініціювала перейменування Київського національного музею російського мистецтва у Національний музей «Київська картинна галерея». Зазначалося, що комісія підготує відповідний проект рішення Київради, зважаючи на думку Департаменту культури КМДА щодо нової назви музею.