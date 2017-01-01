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    Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі

    • Сьогодні, 10:09
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    Вже відбулася зустріч Муженка із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер

    Начальник Генерального штабу України – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко прибув із робочим візитом до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє прес-служба місії України при НАТО.

    «Начальник Генерального штабу України – головнокомандувач Збройних сил України прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що вже відбулася зустріч Муженка із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

    «На порядку денному – ситуація на сході України і в Чорноморському регіоні, а також на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим України», – сказано у повідомленні.

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    Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі
    Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі
    Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі

    Зазначимо, як повідомляє прес-служба Міноборони, у рамках візиту передбачається участь Муженка у заходах на рівні начальників генеральних штабів держав-членів та держав-партнерів Альянсу.

    Зокрема, начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ візьме участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі з Україною та у форматах «Платформи взаємосумісності» і держав-контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

    Крім того, у контексті розвитку військової співпраці з окремими державами-членами та державами-партнерами НАТО відповідно до програми візиту планується провести низку робочих двосторонніх зустрічей з начальниками генеральних штабів збройних сил цих держав.

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