Муженко прибув до офісу НАТО, щоб розповісти про ситуацію на Донбасі
- Сьогодні, 10:09
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Вже відбулася зустріч Муженка із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер
Начальник Генерального штабу України – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко прибув із робочим візитом до штаб-квартири НАТО. Про це повідомляє прес-служба місії України при НАТО.
«Начальник Генерального штабу України – головнокомандувач Збройних сил України прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО», – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що вже відбулася зустріч Муженка із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
«На порядку денному – ситуація на сході України і в Чорноморському регіоні, а також на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим України», – сказано у повідомленні.
Зазначимо, як повідомляє прес-служба Міноборони, у рамках візиту передбачається участь Муженка у заходах на рівні начальників генеральних штабів держав-членів та держав-партнерів Альянсу.
Зокрема, начальник Генерального штабу – головнокомандувач ЗСУ візьме участь у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі з Україною та у форматах «Платформи взаємосумісності» і держав-контрибуторів місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».
Крім того, у контексті розвитку військової співпраці з окремими державами-членами та державами-партнерами НАТО відповідно до програми візиту планується провести низку робочих двосторонніх зустрічей з начальниками генеральних штабів збройних сил цих держав.