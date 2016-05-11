Муженко заявив, що кількість обстрілів з боку бойовиків скоротилася



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ситуація повністю під контролем сил АТО

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на сході України перебуває під контролем українських військових, кількість обстрілів з боку бойовиків скоротилася.

Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Кількість обстрілів зменшилася, скоротилася кількість випадків застосування мінометів, але противник все ще використовує стрілецьку зброю. Ситуація повністю під контролем сил АТО», – сказав Муженко під час бригадних навчань у Чернігівській області, відповідаючи на запитання про ситуацію за останню добу.

Він також наголосив, що «втрат з нашого боку практично не було».

Нагадаємо, раніше в штабу АТО заявили, що українські військові змушені будуть відкривати вогонь у відповідь на обстріли терористів на Донбасі, щоб уникнути втрат серед особового складу.