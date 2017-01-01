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    Відомий композитор отримає майже мільйон за музичне оформлення Євробачення

    • Сьогодні, 22:13
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    <span>Михайло Нєкрасов</span>
    Михайло Нєкрасов

    Тендерний комітет обрав композитора Нєкрасова як успішного аранжувальника іншої пісні, яка стала переможною на пісенному конкурсі

    ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за результатами тендера 27 квітня уклало угоду з композитором Михайло Нєкрасовим на написання музичного супроводу «Євробачення-2017».

    Вартість угоди становить 873,5 тис. грн, повідомляється у системі «Прозорро».

    Нєкрасов повинен до 13 травня підготувати музичний матеріал трансляції, посткарди та перехідні елементи ефіру «Євробачення-2017».

    Тендерний комітет обрав переможця за переговорною процедурою. Композитора Нєкрасова відрекомендували як досвідченого аранжувальника та продюсера, який співпрацює з відомими артистами України. Також у його доробку аранжування пісні співачки Руслани Wild Danses, яка принесла перемогу Україні на Євробаченні 2005 року.

    Крім цього, він неодноразово брав участь у підготовці та організації Євробачень минулих років, створюючи готові музичні твори для посткардів, відеороликів, музичні паузи тощо.

    Наразі Михайло Нєкрасов продюсує співачку Злату Огнєвіч.

    Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

    Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.

    Євробачення
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