Відомий композитор отримає майже мільйон за музичне оформлення Євробачення

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Михайло Нєкрасов

Тендерний комітет обрав композитора Нєкрасова як успішного аранжувальника іншої пісні, яка стала переможною на пісенному конкурсі

ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за результатами тендера 27 квітня уклало угоду з композитором Михайло Нєкрасовим на написання музичного супроводу «Євробачення-2017».

Вартість угоди становить 873,5 тис. грн, повідомляється у системі «Прозорро».

Нєкрасов повинен до 13 травня підготувати музичний матеріал трансляції, посткарди та перехідні елементи ефіру «Євробачення-2017».

Тендерний комітет обрав переможця за переговорною процедурою. Композитора Нєкрасова відрекомендували як досвідченого аранжувальника та продюсера, який співпрацює з відомими артистами України. Також у його доробку аранжування пісні співачки Руслани Wild Danses, яка принесла перемогу Україні на Євробаченні 2005 року.

Крім цього, він неодноразово брав участь у підготовці та організації Євробачень минулих років, створюючи готові музичні твори для посткардів, відеороликів, музичні паузи тощо.

Наразі Михайло Нєкрасов продюсує співачку Злату Огнєвіч.

Нагадаємо, що 62-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» цього року навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братиме участь 43 країни. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали «Євробачення-2017» у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Україну на «Євробаченні» представить гурт O.Torvald.