Музиканта Кріса Корнелла поховають 26 травня в Голлівуді

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Кріс Корнелл

Сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів

Похорон фронтмена Soundgarden Кріса Корнелла пройдуть 26 травня в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє

з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією.

Музиканта, за даними телеканалу, поховають на кладовищі «Голлівуд назавжди» (Hollywood Forever Cemetery), де поховані в основному діячі голлівудської кіноіндустрії.

Також CNN повідомляє, що сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 травня в Детройті у віці 52 років помер колишній фронтмен груп Soundgarden і Audioslave Кріс Корнелл.

Представник музиканта Брайан Бамберри повідомив, що смерть була «раптовою і несподіваною».