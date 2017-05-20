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    Музиканта Кріса Корнелла поховають 26 травня в Голлівуді

    • Сьогодні, 03:59
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    Кріс Корнелл
    Кріс Корнелл

    Сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів

    Похорон фронтмена Soundgarden Кріса Корнелла пройдуть 26 травня в Лос-Анджелесі.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією.

    Музиканта, за даними телеканалу, поховають на кладовищі «Голлівуд назавжди» (Hollywood Forever Cemetery), де поховані в основному діячі голлівудської кіноіндустрії.

    Також CNN повідомляє, що сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 травня в Детройті у віці 52 років помер колишній фронтмен груп Soundgarden і Audioslave Кріс Корнелл.

    Представник музиканта Брайан Бамберри повідомив, що смерть була «раптовою і несподіваною».

    смерть
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