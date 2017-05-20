Музиканта Кріса Корнелла поховають 26 травня в Голлівуді
- Сьогодні, 03:59
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Кріс Корнелл
Сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатівПохорон фронтмена Soundgarden Кріса Корнелла пройдуть 26 травня в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією.
Музиканта, за даними телеканалу, поховають на кладовищі «Голлівуд назавжди» (Hollywood Forever Cemetery), де поховані в основному діячі голлівудської кіноіндустрії.
Також CNN повідомляє, що сім'я Корнелла розглядає можливість проведення публічної панахиди для фанатів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 травня в Детройті у віці 52 років помер колишній фронтмен груп Soundgarden і Audioslave Кріс Корнелл.
Представник музиканта Брайан Бамберри повідомив, що смерть була «раптовою і несподіваною».