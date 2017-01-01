МВФ дав Україні прогноз зростання ВВП та інфляції

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Міжнародний валютний фонд

МВФ очікує зниження рівня безробіття в Україні

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2% та значне підвищення цього показника наступного року – до 3,2%. Про це йдеться в презентованому у вівторок огляді фонду «Перспективи світової економіки».

Україна в доповіді внесена до групи імпортерів енергоносіїв у Європі, для якої середнє зростання ВВП прогнозується на рівні 1,6% в 2017 році й 2,7% наступного. При цьому набагато вищі показники зростання в цій групі прогнозуються для національних економік Таджикистану (4,5% і 5% в 2017-му і 2018 роках відповідно), Молдови (4,5% і 3,7%), Грузії (3,5% і 4%), Киргизької Республіки (3,4% і 3,8%).

Найнижчий показник у групі має Білорусь. Для неї МВФ визначив негативний прогноз зростання ВВП цього року – до мінус 0,8% та незначне позитивне підвищення наступного року до 0,6%.

Водночас в огляді фонду вказані інші економічні показники. Зокрема, індекс споживчих цін в Україні прогнозується на рівні 11,5 цього року та 9,5 наступного. Баланс поточних рахунків в Україні залишатиметься негативним, на рівні мінус 3,6% та мінус 2,9% в 2017-му і 2018 роках відповідно.

Рівень безробіття в Україні, як очікується, знизиться з 9,0% в 2017 році до 8,7% наступного року.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.

Джерело: Укрінформ