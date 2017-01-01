МВФ до 7 квітня не розглядатиме питання траншу для України

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Засідання МВФ Фото GettyImages/fotobank.ua

Наразі в Україні працює технічна місія Міжнародного валютного фонду

Рада директорів Міжнародного валютного фонду не внесла питання кредитування України до порядку денного засідань, які розписані до 7 квітня 2017 року.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

У вже сформованому порядку денному роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною в рамках програми співпраці з МВФ.

Так, розклад засідань ради складено до 7 квітня 2017 року, однак українське питання в ньому відсутнє.

Нагадаємо, що Рада директорів МВФ перенесла розгляд завершення Програми розширеного фінансування для України, щоб порахувати наслідки блокади.

МВФ ще не визначився, коли буде засідання щодо України. Втім, Нацбанк передав фонду уточнені макроекономічні показники.

Наразі в Україні працює технічна місія Міжнародного валютного фонду. Основними завданнями є оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою.

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