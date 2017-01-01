МВФ не розглядатиме у березні українське питання

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Фонд запланував консультації з владою Катару, Сент-Люсії, Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки

Українське питання відсутнє в плані роботи Ради директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, розписаному до 31 березня включно.

Про це йдеться в матеріалах фонду, опублікованих на його сайті.

Згідно з опублікованою інформацією, на 20 березня заплановані консультації з владою Катару. 22 березня відбудуться консультації з представниками Сент-Люсії, 24 березня - консультації з владою Науру, Ізраїлю та Домініканської Республіки.

На 29 березня заплановані консультації з владою Нігерії.





Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня. За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх з МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів сьогодні завершить оцінку впливу торговельної блокади зони АТО на макропоказники України і погодить її з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

