МВФ не вимагає абонплати за газ – наша влада сама втюхує це населенню – Терьохін

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Третій енергопакет вимагає, щоб доступ до розподільних мереж – газових, електричних тощо – мали всі, хто хоче, а не тільки монополісти, розповів екс-урядовець

Міжнародний валютний фонд насправді не вимагає від України введення абонплати за газ. Про це поінформував колишній міністр економіки (2005 р.) Сергій Терьохін, пише «Гордон».

«Наша влада це втюхує населенню під виглядом виконання умов третього енергопакета. Так, у цьому пакеті є умова введення абонентської плати за розподіл природного газу. Але для чого вона потрібна? Щоб підвищити конкуренцію», – зазначив він.

За словами Терьохіна, в Україні постачанням газу, електроенергії, води займаються виключно монополісти у вигляді облгазу, обленерго і водоканалу. «От ви в Києві можете вибрати іншу компанію, крім «Київенерго»? Ні, намертво до неї прив'язані, тому що інших на ринку в принципі немає», – навів приклад екс-міністр.

Терьохін додав, що третій енергопакет вимагає, щоб доступ до розподільних мереж – газових, електричних тощо – мали всі, хто хоче, а не тільки монополісти. «І тоді почнеться конкуренція, але не на вартості продукту (вона, як правило, у всіх усереднена), а на ціні абонплати. І тільки тому є сенс її вводити. Але вводити після створення конкурентного енергетичного ринку, а не до, як намагається наша влада. І в цьому величезна маніпуляція українського керівництва», – зауважив він.