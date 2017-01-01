МВФ погодив меморандум про співпрацю з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це відкриває шлях для розгляду у другій половині березня третього перегляду програми

Міжнародний валютний фонд на рівні експертів досяг домовленості з Україною щодо третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування. Про це повідомили в прес-службі Міжнародного валютного фонду.

Глава місії МВФ в України Рон ван Роден у Вашингтоні заявив: «Фахівці МВФ досягли домовленості з представниками органів влади України щодо оновленого Меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для розгляду у другій половині березня Радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) – разом з результатами консультацій 2016 року з Статтею IV Угод МВФ».

Як зазначається, програма розширеного фінансування для України обсягом 12,348 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ), що становило близько 17,5 млрд доларів США на час прийняття рішення - прийнято 11 березня 2015 р. з метою підтримки економічної програми уряду, вона націлена повернути економіку на шлях відновлення, відновити зовнішню стійкість, посилити державні фінанси, забезпечити фінансову стабільність та підтримати економічний прогрес проведенням структурних реформ і реформ управління, захищаючи при цьому вразливі верстви населення.

В останній раз місія МВФ відвідала Київ у період з 3 по 17 листопада листопада 2016 року. Завершення третього перегляду дозволить виділити транш обсягом у 734,05 млн СПЗ (близько одного мільярда доларів США), а сукупна сума отриманих траншів за програмою розширеного фінансування складе 6,178,26 млрд СПЗ (близько 8,32 млрд доларів США).