МВФ похвалив Гройсмана за земельну реформу

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Глава місії МВФ по Україні Рон ван Роден

Володимир Гройсман подякував МВФ за співпрацю і підкреслив, що обговорення ключових реформ триває

Міжнародний валютний фонд вітає результати роботи українського уряду, а також його пріоритети, визначені в Середньостроковому плані дій, і готовий підтримувати зусилля Кабінету міністрів стосовно їх реалізації. Про це сказав глава місії МВФ по Україні Рон ван Роден у ході зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба уряду.

Глава Місії МВФ підкреслив, що завершення Третього перегляду програми співпраці між Україною та Фондом, затвердженої в березні 2015 року, і виділення чергового кредитного траншу - це підтвердження прогресу, який Україна досягла в питанні впровадження реформ та економічних перетворень.

Рон ван Роден відзначив успіхи в енергетичній реформі, реформі банківського сектору. «Ми вітаємо, що в числі ваших пріоритетів - земельна й пенсійна реформи. І ми завжди готові надавати допомогу. Тож ми ведемо переговори з вашими колегами в Уряді про те, як просувати ці реформи», - сказав Рон ван Роден.

Своєю чергою Володимир Гройсман подякував за співпрацю і підкреслив, що обговорення ключових реформ триває. «І ми очікуємо на остаточні рішення, сформовані в законопроектах, найближчим часом», - сказав він.

У ході зустрічі сторони приділили окрему увагу питанню обігу земель, пенсійній реформі й приватизації.

Гройсман особливо наголосив на тому, що питання земельної реформи - дуже чутливе для України. «Кроки, які ми маємо зробити, мають бути успішними», - сказав він і підкреслив, що уряд виступає категорично проти будь-яких можливостей, які могли б використати олігархічні структури для скупки земельного ресурсу.

Говорячи про пенсійну реформу, представник МВФ підкреслив, що дискусії з цього приводу ведуться доволі активно, і проект реформи вже містить багато хороших елементів, але його остаточне формування потребує часу. Разом з тим Гройсман нагадав, що технічна робота з цих питань має завершитися вже у травні.

«По пенсійній реформі і реформі землі ми вийшли на хорошу формулу, яка може бути схвалена (парламентом). Я хочу, аби результат був позитивним», - відзначив Гройсман.

Він також представив колегам з МВФ ідею продажу неефективних держкомпаній через систему ProZorro і акцентував увагу на тому, що наразі в Україні необхідно оновити роботу Фонду державного майна, як ключового органу з продажу держактивів.

Нагадаємо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.