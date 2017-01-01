МВФ розхвалює Україну, але дати виділення грошей не називає

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Кредит МВФ

Невирішеними залишаються питання пенсійної реформи, реформи держуправління, боротьби з корупцією та ряд інших питань

Міжнародний валютний фонд відзначає значний прогрес у роботі з Україною, а також в частині виконання нашою країною програми реформ, затвердженої в березні 2015 року, проте дати засідання Ради директорів Фонду щодо українського питання і, як наслідок, дати виділення чергового, четвертого, кредитного траншу в розмірі 1 млрд дол. поки що немає. Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні сказав глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«У нас немає чіткої дати засідання (Ради директорів. – Ред.). Але у нас не змінилася позиція, яку ми озвучували кілька тижнів тому. Ми продовжуємо дискусії. Вважаємо, що технічні деталі співпраці будуть вирішені, і ми зможемо представити третій перегляд програми реформ на засідання Ради директорів найближчими тижнями», - сказав Райс.

Він відмовився деталізувати, які саме технічні питання залишилося вирішити, зазначивши, що вони стосуються пенсійної реформи, реформи держуправління, боротьби з корупцією та ряду інших питань.

Крім того, Райс не надав деталей можливого візиту міністра фінансів України Олександра Данилюка до Вашингтона. «Поки що у мене немає підтверджень цієї інформації», - сказав Райс.

Як відомо, питання засідання Ради директорів щодо українського питання і виділення грошей весь час відкладалося - спочатку на січень, потім на початок лютого.

Для проведення засідання Україна і Фонд мають підписати листа про наміри, а потім меморандум, в якому зазначалися б ключові маяки виконання програми реформ на найближчі місяці. Такими маяками, як очікується, будуть проведення земельної реформи та пенсійної реформи.

13 лютого голова Національного банку України Валерія Гонтарева зазначала, що Україна підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом для отримання четвертого траншу кредиту Фонду в розмірі 1 млрд дол. протягом кількох днів.

При цьому директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард в інтерв'ю Reuters зазначала, що Фонд задоволений ходом переговорів з Україною за програмою реформ і зазначає, що напрям співробітництву заданий правильно.