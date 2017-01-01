МВФ сьогодні розгляне новий транш позики Україні

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Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 мільярда доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує3 квітня розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування в обсязі 1 мільярд доларів. Це випливає з оприлюдненого на сайті організації графіка роботи Ради директорів МВФ.

«Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування – разом із результатами консультацій 2016 року зі статті IV угод МВФ – заплановано на 3 квітня 2017 року», – повідомив минулого тижня постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 мільярда доларів.

Розгляд українського питання був запланований ще на 20 березня. Але перед цим днем з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.