МВФ відклав транш Україні через блокаду на Донбасі - Мінфін

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МВФ та Україна

В уряді запевняють, що пауза з траншем буде недовгою

Рада директорів Міжнародного валютного фонду виключила з порядку денного на завтра українське питання, щоб МВФ міг дослідити вплив блокади на Донбасі на макропоказники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

«Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду та захоплення українських підприємств на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях», - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголосили: рада директорів МВФ перенесла запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування для України на короткий строк.

«Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін задля максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни» - зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення Україні чергового кредитного траншу в розмірі 1 млрд доларів, що планувалося на 20 березня.

Зазначимо, раніше очікувалося, що 20 березня МВФ розгляне виділення Україні траншу в $1 млрд.

НБУ повідомив, що 1 березня МВФ надіслав фінальну версію меморандуму співпраці. Меморандум МВФ, зокрема, передбачає пенсійну реформу, створення Антикорупційного суду, запуск земельної реформи в 2017 році.

Нагадаємо, РНБО вирішила тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування з непідконтрольних територій з 15 березня.