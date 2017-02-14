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    МВФ виступив проти оплати комуналки в розстрочку – ЗМІ

    • Сьогодні, 13:31
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    Раніше Міжнародний валютний фонд також вимагав знизити норми споживання з 5,5 до 4,5 куб. м на 1 кв. м для індивідуального опалення

    Міжнародний валютний фонд вимагає скасувати для українців можливість платити за житлово-комунальні послуги в розстрочку.

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    Про це йдеться у проекті меморандуму МВФ, який є у розпорядженні видання «Економічна правда». 

    Таким чином норму, відповідно до якої домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців у розстрочку, необхідно скасувати до квітня 2017 року. Наразі цей пункт залишається неузгодженим. 

    Понад те, раніше фонд також вимагав знизити норми споживання з 5,5 до 4,5 куб. м. на 1 кв. метр для індивідуального опалення, і з 65 до 51 кВт/г за 1 кв. метр електроенергії, що використовується для індивідуального опалення. Цю вимогу держава вже частково виконала, зокрема переглянула соціальні нормативи використання газу для індивідуального опалення: з 5,5 кубометра до 5 кубометрів на 1 кв. метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

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