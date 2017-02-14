МВФ виступив проти оплати комуналки в розстрочку – ЗМІ
- Сьогодні, 13:31
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Раніше Міжнародний валютний фонд також вимагав знизити норми споживання з 5,5 до 4,5 куб. м на 1 кв. м для індивідуального опалення
Міжнародний валютний фонд вимагає скасувати для українців можливість платити за житлово-комунальні послуги в розстрочку.
Про це йдеться у проекті меморандуму МВФ, який є у розпорядженні видання «Економічна правда».
Таким чином норму, відповідно до якої домогосподарства, що не отримують субсидій, могли здійснювати оплату за опалення протягом 12 місяців у розстрочку, необхідно скасувати до квітня 2017 року. Наразі цей пункт залишається неузгодженим.
Понад те, раніше фонд також вимагав знизити норми споживання з 5,5 до