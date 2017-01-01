МВФ знову відклав розгляд «українського питання»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Питання виділення грошей Україні немає в порядку денному засідань Ради директорів МВФ

У порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, питання виділення чергового траншу кредиту Україні відсутнє. Порядок денний розміщений на сайті МВФ.

До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.

Зокрема, розклад засідань Ради складено до 6 березня, проте українське питання в ньому відсутнє.

На 6 березня 2017 року запланований розгляд підходів до макрофінансового нагляду.