МВС Франції: під час стрілянини у Парижі загинув один, а не двоє поліцейських

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Французькі поліцейські після стрілянини

Також не було поранених або постраждалих серед перехожих

МВС Франції спростувало повідомлення ЗМІ про те, що в результаті стрілянини на Єлисейських полях в Парижі загинули двоє поліцейських. Як повідомив офіційний представник відомства П'єр-Анрі Бранде, жертвою нападу став один співробітник органів правопорядку.

«Загинув лише один поліцейський. Ніякого другого застреленого поліцейського, про який повідомило ряд ЗМІ, не було. Також не було поранених або постраждалих серед перехожих, які знаходилися в момент інциденту на Єлисейських полях», - сказав він.

Бранде підтвердив, що нападник «був озброєний автоматичною зброєю армійського зразка».

«Не буду повідомляти вам марку зброї, це потім зробить слідство», - сказав представник МВС.

За даними радіостанції Franceinfo, зловмисник на високій швидкості їхав по Єлисейських полях, потім він зупинився поряд з поліцейською машиною і відкрив по ній вогонь.

«Після цього злочинець побіг по Єлисейських полях, продовжуючи стріляти. Вогнем поліцейських він був убитий», - повідомив також журналістам офіційний представник МВС.

В даний час сапери ведуть на Єлисейських полях перевірку автомашини, кинутої стрілком.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомляло про загибель у лікарні другого поліцейського.

«Главком» також повідомляв, що після стрілянини у центрі Парижу, яка сталося у четвер ввечері, контртерористичний відділ поліції розпочав розслідування. Правоохоронці припускають, що стрілянина могла бути спробою збройного пограбування.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Франції.

«Це жахливо! Жахливі речі відбуваються сьогодні в світі. Схоже на ще одну терористичну атаку», - сказав Трамп.