МВС оголосило у розшук керівника «Укртатнафти»

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Овчаренка підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах

Голову правління ПАТ «Укртатнафта» Павла Овчаренка оголосили в розшук за поданням Служби безпеки України.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Таким чином відомості про Овчаренка внесли до розділу «особи, які переховуються від органів влади» на сайті Міністерства. Зазначається, що високопосадовець переховується від правоохоронців ще з квітня 2015 року.

Овчаренка підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах, через що він може опинитися за гратами на строк до 12 років.

МВС вже оголошувало Овчаренка в розшук у 2014 році. На той час йому оголосили підозру в шахрайстві на посаді голови агрохолдингу «Агрейн», яке призвело до багатомільйонних збитків.