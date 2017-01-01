МВС планує ліквідувати пожежну інспекцію найближчим часом

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В міністерстві внутрішніх справ розробили план пілотних проектів для реорганізації ДСНС

Міністерство внутрішніх справ України планує ліквідувати пожежну інспекцію найближчим часом.

Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ України Анастасія Деєва.

«Скоро ми ліквідуємо пожежну інспекцію, це буде важливо, бо бізнес нарешті зможе видихнути і зрозуміти, що більше не доведеться давати хабарі пожежному інспектору», – зазначила вона.

Дєєва також додала, що в міністерстві внутрішніх справ розробили план пілотних проектів для реорганізації ДСНС.

«Провели переговори з усіма місцевими адміністраціями, отримали їхню підтримку, розробили методологію, як для професіоналів, так і для добровольців. Крок за кроком почали відкривати нові місцеві пожежні команди: депо, центри безпеки, залучати добровольців. В контексті комплексності реформи для України – це маленькі кроки. Але вже зараз вони дозволяють рятувати життя і мінімізувати як фінансові, так і життєві втрати», – уточнила вона.