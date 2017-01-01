МВС встановить нові строки дії водійських посвідчень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За вимогами ЄС посвідчення водія має видаватися терміном від 5 до 15 років

Спеціалісти Головного Сервісного центру МВС працюють над розробкою законопроекту щодо імплементації Директиви 2006/126 / ЄС, яка передбачає нові строки дії посвідчення водія від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва.

Дєєва наголошує, що «невід’ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність до європейських. Зокрема це стосується і норм, що регулюють дорожній рух».

Вона зазначає, що необхідно виконати вимоги директив ЄС, зокрема Директиви 2006/126 / ЄС про посвідчення водія, що має на меті унормування віку для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій транспортних засобів, запровадження мікрочіпу як складової частини посвідчення водія та нові строки дії посвідчень.

«Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті», — повідомила заступник міністра.