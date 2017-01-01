Мюнхенська конференція: Європа опинилася між трьох вогнів – The Guardian



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мюнхенська конференція

Проблеми зі зростаючим крайнім правим націоналізмом, політичним розколом через Brexit і фінансовим ослабленням ускладнюються зухвалою підривною діяльністю Росії і безпрецедентним рівнем напруженості у відносинах з режимом Трампа

«Світові лідери зібралися на Мюнхенську конференцію з безпеки минулих вихідних на тлі неприємного феномена, який лежить в основі численних екзистенціальних дилем: це страшне видовище одночасної «поганої поведінки» трьох супердержав – США, Росії та Китаю», – пише The Guardian.

У статті йдеться, що у минулому президенти, прем'єри і міністри закордонних справ, які були присутні на щорічній зустрічі, могли зосередитися на єдиній спільній загрозі. «За часів холодної війни Радянський Союз очевидно викликав занепокоєння. Пострадянська Росія продовжує становити значну загрозу безпеці. Те саме можна сказати і про експансіоністський Китай. Його швидкий підйом, економічний і військовий, кидає низку викликів світовому порядку», – пише видання.

«Змінилося те, що США теж починають являти собою проблему. Націоналізм Дональда Трампа під гаслом «Америка в першу чергу» і його бунтівне ізоляціоністське прагнення підірвати традиційні організації, такі як ООН і НАТО, є глибоко дестабілізуючими факторами», – вважає автор матеріалу.

The Guardian наголошує: вузька, шовіністична зосередженість Трампа на тому, що він вважає інтересами США, ставить його особняком серед повоєнних американських президентів. Але це знаходить відображення в поведінці Володимира Путіна, що, можливо, пояснює їх взаємну симпатію. Подібно Трампу, російський лідер діє з позиції конфлікту. Путін вважає, що Росію було принижено після розпаду Радянського Союзу. Повторюючи слова Трампа, він обіцяє «знову зробити Росію великою».

«Якщо відновлення російської могутності й впливу означає незаконну анексію Криму, вторгнення в Грузію і Україну, таємні переговори в Афганістані і скоєння воєнних злочинів у Сирії, щоб підтримати клієнта Москви, Путін з готовністю йде на це. Якщо він може залякати колишніх радянських сателітів у Східній Європі за допомогою кібервійни та інших способів, він також це зробить», – пише видання.

«Положення Європи між двох вогнів лякає. Проблеми зі зростаючим крайнім правим націоналізмом, політичним розколом через Brexit і фінансовим ослабленням ускладнюються зухвалою підривною діяльністю Росії і безпрецедентним рівнем напруженості у відносинах з ненадійним, непередбачуваним режимом Трампа», – йдеться у статті.

Як повідомлялось, сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Росію про наслідки минулорічних хакерських атак на комп'ютерні мережі у Сполучених Штатах Америки. «2017 рік стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка», – сказав Грем, звертаючись до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.