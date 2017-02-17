  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мюнхенська конференція: Порошенко наполягає на збереженні санкцій проти РФ

    • Сьогодні, 19:26
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Порошенко заявив, що пом'акшення санкцій неможливе, доки Росія не піде з Криму та Донбасу

    Президент Петро Порошенко наполягає на необхідності збереження санкцій стосовно Росії, доки РФ не піде з Донбасу та Криму. Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє «Європейська правда».

    «Пом'якшення санкцій до того, як Росія піде з Донбасу та Криму, лише підштовхне Росію до ще більшої агресії», - заявив, зокрема, Порошенко.

    Читайте також

    Як повідомлялося, очікується, що в рамках конференції президент України Петро Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав та міжнародних організацій. Зокрема заплановані його зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, віце-президентом США Пенсом, генсеком НАТО Столтенбергом.

    Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн на щорічній Мюнхенській безпековій конференції заявила, що світ спостерігає за «конфліктами і кризами, які поширюються на приголомшливій швидкості». 

    Читайте також
    Петро Порошенко Крим Росія Донбас санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ