МЗС Білорусі: Російські журналісти намагалися зірвати прес-конференцію Сайдика

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Білорусь заявляє про спробу дискредитації мінського переговорного майданчику

У Мінську російські журналісти намагалися зірвати прес-конференцію спецпредставника ОБСЄ в контактній групі по Донбасу Мартіна Сайдика. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

«15 лютого 2017 року групою осіб, документованих паспортами громадян Російської Федерації, а також журналістськими посвідченнями, зокрема видання «Російська планета», була зроблена спроба зірвати прес-конференцію спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на сході України, посла Мартіна Сайдика», - йдеться в повідомленні.

У МЗС Білорусі відзначили, що журналісти розкидали листівки і вигукували гасла, чим перешкоджали спілкуванню Сайдика з представниками ЗМІ. Правоохоронці видалили з зали порушників.

«Прес-служба МЗС Білорусі розцінює дане діяння як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію мінського переговорного майданчику», - йдеться в повідомленні.



