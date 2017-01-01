МЗС готує ноту через затримання в Білорусі Сергія Жадана - Ірина Геращенко

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Українські дипломати у Мінську супроводжують письменника до аеропорту

У зв'язку із затриманням Сергія Жадана у Мінську МЗС України вже готує ноту протесту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Тльки-но говорила з представником нашого посольства в Білорусі Валерієм Жигуном. Він підтвердив інформацію, що Сергія Жадана затримали в Мінську, що він провів ніч в Ленінському райвідділку міліціі в Мінську», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

«Це дійсно ганьба і пора жорстко ставити питання перед Мінськом про неприпустимість дій ФСБ, що в цей ганебний спосіб, через формування спільних чорних списків намагається таким чином погіршити і наші з білорусами двосторонні взаємини», - додала Геращенко.

За її словами, в санкційному списку, сформованому ФСБ, сотні украінських політиків, громадських діячів, активістів, яким заборонено в'ізд в РФ і , паралельно, в Білорусь. «Боюся, я єдине виключення, кому на час роботи мінських груп, попри заборону в'ізду в РФ, дозволено в'іжджати в Білорусь …», - зазначила політик.

«Всі ці списки є принизливими, ФСБ таким чином створює фон для погіршення наших двосторонніх взаємин з Білорусією, це також одна з цілей , погіршення взаємин Мінська і Києва», - написала в соцмережі перший заступник голови Верховної Ради.

Нагадаємо, напередодні вночі у Білорусі був затриманий український письменник Сергій Жадан, якому заборонили в'їзд до країни через звинувачення у тероризмі.

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