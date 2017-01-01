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    МЗС направило запит російським силовикам щодо затримання 47 українців

    • Сьогодні, 16:09
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    Оприлюднена інформація потребує офіційного підтвердження, заявили в міністерстві закордонних справ

    Інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат потребує офіційного підтвердження. Про це повідомив начальник консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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    «Оприлюднена інформація потребує офіційного підтвердження. У цьому зв'язку посольство України у РФ звернулося до МЗС Росії і до слідчого департаменту МВС Росії із запитом підтвердити інформацію про наявність серед затриманих громадян України, склад інкримінованих ним злочинів, місце утримання і наявність адвоката», - повідомив він.

    Раніше омбудсмен України Валерія Лутковська заявила, що перевірить інформацію щодо затримання майже 50 українців в РФ.

    Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко зазначив, що інформація щодо затримання близько 50 українців у РФ у справі про міжнародний наркосиндикат, ймовірно, є продовженням історії про виявлення каналу вербування українських громадян для використання їх в якості наркокур'єрів.

    Крім того, Шевченко, посилаючись на інформацію від правозахисників, зазначив, що у російських в'язницях сидять сотні українців, яких обманом змусили продавати наркотики.

    Як повідомлялося, у справі про міжнародний наркосиндикат, діяльність якого припинена в РФ, затримані 67 осіб, 47 з них - громадяни України.

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