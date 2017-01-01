МЗС перевіряє інформацію щодо загиблого на Балі українця
- Сьогодні, 10:15
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За повідомленням місцевих ЗМІ, на півночі Балі, в окрузі Булеленг, у водах Танджунг Алам, знайшли тіло українця
У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію щодо виявленого тіла, ймовірно українця, на Балі.
Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
«Наразі ця інформація перевіряється», – зазначили у МЗС.
За повідомленням місцевих ЗМІ, на півночі Балі, в окрузі Булеленг, у водах Танджунг Алам, знайшли тіло українця.
У місцевій поліції повідомили, що загиблий був громадянином України на ім'я Роман Сазонов. Правоохоронці не виключають, що причиною смерті могло бути самогубство.
У поліції також зазначили, що його мати Людмила Сазонова теж намагалася скоїти суїцид, однак цьому завадили місцеві жителі.