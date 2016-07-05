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МЗС Польщі дозволило путінським «Нічним вовкам» проїзд країною

У 2015 та 2016 роках «Нічні вовки» мали проблеми з перетином кордону ряду європейських країн, зокрема Польщі

Остаточне рішення про те, чи «Нічні вовки», які напередодні вирушили з мотопробігом країнами східної Європи до Берліна, в’їдуть на територію Польщі прийматимуть прикордонники.

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі.

«До МЗС та інших офіційних органів польської держави до цього часу не надходило прохання посольства Російської Федерації у Варшаві про поліцейський супровід чи іншого роду логістичну підтримку у зв’язку із запланованим перебуванням на території РП чи проїзду польською територією учасників мотопробігу з нагоди 72-річчя перемоги у «Великій Вітчизняній війні». У зв’язку з цим, відповідні польські органи не мають формальних підстав надати чи не надати згоду на в’їзд і перебування на території РП учасників події», – йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС підкреслили, що у попередні роки Польща не блокувала проїзд до країни мотоциклістам, які прагнули вшанувати пам’ять жертв на кладовищах у Польщі «за умови виконання ними усіляких формальних вимог».

Як наголошується, польська історична традиція передбачає повагу до усіх жертв і загиблих, як і місць їх поховання.

«Одночасно ми рішуче виступаємо проти усіляких дій, які мають на меті використання такого роду річниць і пов’язаних з ними урочистостей, а також місць поховань на території Польщі жертв і загиблих, для здійснення антипольської агітації, яка спирається на нарратив, що ставить під сумнів історичні факти і дії, які поширюють антагонізм між народами», – йдеться в заяві МЗС РП.

Підкреслюється, шо рішення про можливий в’їзд на територію Польщі конкретних осіб приймає Прикордонна служба на підставі оцінки щодо ситуації з безпекою і публічного порядку.

Мотоциклісти наближеного до Кремля націоналістичного байкерського клубу «Нічні вовки» напередодні вирушили з Москви мотопробігом до Берліна. Їх траса пролягатиме через території Росії, Білорусі, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Німеччини. Мотопробіг має завершитися 9 травня у Берліні.

Як відомо, у 2015 та 2016 роках «Нічні вовки» мали проблеми з перетином кордону ряду європейських країн, зокрема Польщі.

Джерело: Укрінформ