МЗС просить правоохоронців знайти та покарати биківнянських вандалів

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В міністерстві закордонних справ підвердили отримання ноти від польської сторони щодо зазначеного інциденту

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило акт вандалізму у Биківні і направило звернення до правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент і покарати винних.

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує наругу над українським і польським меморіалами у Биківні. Це, безперечно, акт вандалізму. Ми вважаємо такі акти неприпустимими», - сказала Беца.

Вона поінформувала, що МЗС зі свого боку також направило відповідні звернення до Нацполіції та МВС з проханням розслідувати зазначені інциденти і притягнути винних до відповідальності.

Беца також підвердила отримання ноти від польської сторони щодо зазначеного інциденту.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі направило ноту в українське зовнішньополітичне відомство з приводу спаплюження польських могил на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як повідомлялося, директор Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Богдан Біляшівський повідомив у середу, що невідомі вандали помалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. За його словами, в українській та польській частинах кладовища невідомі зробили написи червоною фарбою. У польській частині є написали «СС Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова. Він додав, що була також спроба зруйнувати ломом вхід до польської частини кладовища, в результаті чого одна колона на вході перехилена, але інша не пошкоджена.

Це вже другий акт вандалізму по відношенню до польських місць пам’яті з початку цього року. Приблизно 8 січня зловмисники зруйнували польський пам’ятник на Львівщині.

Польща направила ноту Києву щодо спаплюження пам’ятників у Биківні.

Також сьогодні поліція відкрила справу через осквернення «Биківнянських могил».

Раніше, упродовж 2015-2016 років, на півдні Польщі було знищено близько десяти українських місць пам’яті. На переконання українських істориків та експертів, ці злочини по обидва боки кордону є провокаціями проросійських сил з метою внести напругу в польсько-українські відносини.

Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» є найбільшим місцем поховання жертв тоталітарних репресій. За підрахунками істориків, на території поховані близько 100-120 тисяч людей - представники більше 40 національностей, які були закатовані НКВС під час репресій 1936-1941 років. На сьогоднішній день виявлені та опрацьовані СБУ документи, за якими вдалося встановити прізвища 14 тисяч 191 особи.

У вересні 2012 року у Биківні відкрито Польський військовий цвинтар. Там поховані майже дві тисячі поляків, розстріляних в 1940 році загонами НКВС за наказом Сталіна.

Джерело: Укрінформ