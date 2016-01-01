МЗС Росії приплело українських дипломатів у скандал зі смертоносним «Бояришніком»

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У Лаврова обурені картинками, які начебто постить у соцмережах український посол

Міністерство закордонних справ країни-агресора звернулося до української влади з проханням пояснити дії, зокрема, посла України у Фінляндії Андрія Олефірова, який раніше опублікував в соцмережах, на думку росіян, «веселі картинки», що начебто висміюють смерть мешканців РФ від отруєння сумнозвісзною настоянкою «Бояришнік».

. Повідомлення російського дипломатичного відомства опубліковано на його офіційній сторінці в Facebook.

«Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують «веселі картинки» на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісних засобом «Бояришнік»?» - йдеться у записі. У публікації відзначено, в тому числі, президент Україн Петро Порошенко, українське міністерство закордонних справ, а також посольство України у Фінляндії.

До повідомлення додані скріншоти відповідних записів Олефірова на його сторінці в Twitter.

Як повідомлялося раніше, число жертв отруєння настоянкою глоду в Іркутську вже перевищило 70 осіб. Шестеро дітей залишилися сиротами.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість постраждалих надійшло у лікарні в стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Бояришнік» до появи симптомів отруєння проходить від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.

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