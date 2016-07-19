МЗС Туреччини: Принципова позиція Анкари по Криму незмінна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мевлют Чавушоглу

Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму, - Чавушоглу

Нормалізація відносин Туреччини та Росії не означає, що позиція Анкари з питання Криму змінилася, заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на зустрічі з групою викладачів вузів Анкари. Про це повідомляє «Анадолу».

«Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму. Те ж саме можна сказати про принципову позицію Анкари з питання територіальної цілісності України і Грузії», - сказав Чавушоглу.

При цьому міністр наголосив на спільні кроки Туреччини і Росії з питання довгострокового перемир'я і продовження політичного процесу в Сирії.

За його словами, Анкара і Москва також успішно взаємодіяли під час евакуації населення і прихильників опозиції зі східних районів Алеппо.

«Туреччина і Росія грають важливу роль в розширенні зони охоплення режимом перемир'я в Сирії. Анкара створила умови для переговорів представників опозиції з російською стороною. Наступні домовленості в наявності. Туреччина виступила в зв'язку з цим в якості країни-гаранта. Тепер ми проводимо переговори і консультації з питання зустрічі щодо Сирії в Астані. Напередодні ми обговорили по телефону сирійську тематику з Сергієм Лавровим », - сказав Чавушоглу, який відбув сьогодні до Вашингтона для участі в церемонії інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Туреччина завершила зведення бетонної стіни протяжністю 330 км на кордоні з Сирією та Іраком.