МЗС Туреччини відреагувало на критику ОБСЄ щодо референдуму

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Агітація перед референдумом в Туреччині

Турецька дипломати називали спостерігачів ОБСЄ «упередженими»

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на критику ОБСЄ, згідно з якою референдум в країні виявився нижчим від міжнародих стандартів.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, повідомляє Reuters.

«Говорити про те, що референдум не відповідає міжнародним стандартам, неприйнятно», - йдеться у заяві.

У заяві МЗС стверджується, що команда спостерігачів ОБСЄ прибула до Туреччини з «упередженням та знехтувала» принципами об'єктивності і неупередженості.

Нагадаємо, в ОБСЄ заявляли, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини було проведено в умовах нерівних можливостей, наданих прихильникам і противникам поправок.

«В цілому референдум не відповідав стандартам Ради Європи», – заявив Цезар Флорін Преда, який очолює делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомлялося, в неділю у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.