МЗС: Україна на засіданні ОБСЄ заявила про порушення Росією мінських домовленостей

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Українська делегація розповіла про кількість загиблих і поранених в боях біля Авдіївки

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На терміновому засіданні ОБСЄ, скликаному через злочини російської сторони в Авдіївці, українська делегація заявила про невиконання Росією мінських домовленостей і розповіла про кількість загиблих і поранених в боях біля міста. Про це в ефірі каналу112 Україназаявила спікер МЗС України Мар'яна Беца.

«Ми повідомили усі країни-учасниці про кричущі порушення РФ мінських домовленостей. Також повідомили, що зараз відбувається в Авдіївці, про кількість загиблих, поранених. Ми закликали РФ до негайного припинення вогню і підкреслили, що вона несе повну відповідальність за ситуацію в Авдіївці. Нашу позицію підтримали всі партнери, відзначили, що Росія несе відповідальність за підтримку терористів на сході України. РФ була єдиною делегацією, яка фактично повторила свій звичайний нарратив, що у всьому винна Україна», - заявила Беца.

Крім цього на засіданні обговорювалося питання критичної гуманітарної ситуації.

«Були виголошені заяви ключовими гравцями, США, Швейцарією, Канадою, ЄС, Францією, Німеччиною про необхідність припинення цих дій і відповідальності РФ. Також акцент на посилення спроможності спеціальної моніторингової місії верифікації припинення вогню і відведення зброї, і заклик до РФ дозволити ОБСЄ мати доступ до територій України, в тому числі, що не контролюються урядом», - додала Беца.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено