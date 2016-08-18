МЗС: Україна не хоче бути розмінною картою в руках Трампа

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В МЗС побоюються, що Трамп вестиме переговори з РФ по Донбасу, без участі Києва

Україна повинна мати право голосу на всіх переговорах між США і Росією щодо ситуації на Донбасі.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає агентство Reuters.

Україна, яка вже три роки бореться проти російських бойовиків на Донбасі побоюється, що президент США Дональд Трамп виключить Київ з переговорів щодо ситуації в Східній Україні, бажаючи поліпшити відносини з Москвою, пише агентство.

«Ми говоримо про майбутнє нашої країни, і тому не хочемо бути виключеними з переговорів. Ми не хочемо бути розмінною картою. Ми хочемо бути суб'єктом», - наголосила Зеркаль.

Вона також сказала, що більше не вірить у «джентльменські угоди», нагадавши про те, що анексувавши Крим, Росія порушила умови Будапештського меморандуму, в якому гарантувала Україні територіальну цілісність у відповідь на відмову від ядерної зброї.

Зеркаль також сказала, що президент України Петро Порошенко закликає Захід зберігати введені за анексію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі санкції проти РФ. Вона підкреслила, що це єдиний інструмент для стримування Росії від повномасштабної агресії.