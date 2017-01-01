МЗС: українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає

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Теракт у Манчестері

Поліція Британії продовжує розслідування теракту

Інформація про потерпілих унаслідок теракту в Манчестері українців поки що не підтверджується. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

«Станом на 7:20 (9:20 за київським часом. – Ред.) інформація про наявність українців, що постраждали у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту», – йдеться в повідомленні.

Наразі президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман уже висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.



