МЗС: українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає
- Сьогодні, 10:12
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Поліція Британії продовжує розслідування теракту
Інформація про потерпілих унаслідок теракту в Манчестері українців поки що не підтверджується. Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.
«Станом на 7:20 (9:20 за київським часом. – Ред.) інформація про наявність українців, що постраждали у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту», – йдеться в повідомленні.
Наразі президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман уже висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Поліція розглядає інцидент на стадіоні як можливий терористичний акт.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.
Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері збільшилась до 22 людей. Поранено 59 осіб.