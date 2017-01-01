МЗС України підтвердило, що на затонулому судні було дев’ять українців

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Суховантаж «Герої Арсеналу»

Ведуться рятувальні роботи

Міністерство закордонних справ України підтвердило інформацію, що на затонулому в районі Керченської протоки вантажному судні «Герої Арсеналу» було дев’ять громадян України. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

«Консул повідомляє про 9 українців серед членів екіпажу судна ГероїАрсеналу. Ведуться рятувальні роботи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців.

Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають. Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими». Врятований - український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія «Gunes shipping» з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.