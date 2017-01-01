МЗС України побачило, що кандидат у президенти Франції підігрує Путіну

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Марін Ле Пен

МЗС України назвало нікчемними заяви Ле Пен щодо окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює обурення черговими висловлюваннями кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен щодо Криму і наголошує, що твердження такого роду є нікчемними як з історичної, так і з правової точок зору. Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо висловлювань Ле Пен стосовно окупованого Росією Криму.

«Франція та уся міжнародна спільнота висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та серйозні порушення прав людини на окупованих територіях. Підтримка окупації Криму та визнання його анексії – це не лише зневажання Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, а й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення», – зазначає МЗС України.

Відомство висловлює впевненість, що висловлювання будь-якого відповідального політика та кандидата на посаду президента «мають ґрунтуватися на повазі до міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності інших держав, а не слугувати інтересам третьої сторони, яка здійснює політику агресії та окупації».

Як відомо, на початку року Ле Пен заявила, що анексія українського Криму Росією «не була незаконною», оскільки вона переконана, що на референдумі «люди проголосували за те, щоб приєднатися до Росії».

У зв’язку з цим Служба безпеки України надіслала листа на адресу МЗС з приводу заборони в'їзду кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен в Україну.

Днями Ле Пен в інтерв’ю російському виданню «Известия» заявила, що «Крим ніколи не належав Україні». «Я визнаю Крим частиною РФ. Приналежність Криму до України була лише адміністративним питанням радянських часів, півострів ніколи не був українським», – сказала вона.