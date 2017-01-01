МЗС України викликало «на килим» посла Сербії

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МЗС України

Сербські парламентарі відвідали окупований Росією Крим

Міністерство закордонних справ України засудило поїздку групи сербських депутатів до окупованого Криму і викликало посла Сербії для надання пояснень. Про це на брифінгу сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

Вона поінформувала про поїздку парламентарів із Сербії на територію тимчасово окупованого Росією Криму.

«Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи сербських парламентарів до тимчасово окупованого Криму. Всупереч численним попередженням з боку української сторони сербські політики демонстративно порушили законодавство України, міжнародне право, резолюцію Генеральної асамблеї від 2014 року і відкрито закликають до визнання Криму територією РФ», – заявила Беца.

За її словами, ці парламентарі знехтували офіційною позицією Республіки Сербія, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

«Ми розглядаємо ці дії політиків як вияв свідомої зневаги до ключових принципів міжнародного права, передусім суверенітету і територіальної цілісності України, і наголошуємо, що нашим законодавством передбачена кримінальна відповідальність за такі злочинні дії», – наголосила речник МЗС.

«Зі свого боку можу сказати, що МЗС сьогодні викликало посла Сербії в Україні до МЗС для надання роз'яснень з цього питання», - сказала Беца.

Також вона звернулася з вимогою до всіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України і враховувати, що Крим належить Україні.

Як повідомлялося, глава проросійської Сербської народної партії Ненад Попович відвідав окупований Крим.

Джерело: УНІАН