МЗС України вимагає від РФ припинити свавілля щодо Сущенка

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Роман Сущенко, український журналіст, незаконно затриманий в Росії

МЗС України висловило рішучий протест

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Лефортовського районного суду Москви продовжити на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями. Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України.

У відомстві обурені, що судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Романа Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт.

«Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід’ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу», - зазначає МЗС.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.