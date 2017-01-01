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    МЗС України вимагає від РФ припинити свавілля щодо Сущенка

    • Сьогодні, 17:59
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    Роман Сущенко, український журналіст, незаконно затриманий в Росії
    Роман Сущенко, український журналіст, незаконно затриманий в Росії

    МЗС України висловило рішучий протест

    Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Лефортовського районного суду Москви продовжити на два місяці термін утримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями. Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС України.

    У відомстві обурені, що судова влада Російської Федерації вкотре знехтувала клопотаннями захисту українського громадянина та консула України про зміну для Романа Сущенка запобіжного заходу на домашній арешт.

    «Це, як і провокативний характер його затримання та безпідставність висунутих проти Романа звинувачень, є демонстративним свідченням того, що політично заангажовані справи проти громадян України, які незаконно утримуються в Росії, є невід’ємним елементом гібридної війни, що веде держава-агресор проти України та її народу», - зазначає МЗС.

    Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони припинити свавілля щодо незаконно утримуваних громадян України, невідкладно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну. 

    Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

    Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

    Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

     Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

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