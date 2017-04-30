МЗС України вимагає від влади РФ негайно припинити розправу над Сущенком

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Роман Сущенко

МЗС зазначає, що психологічний тиск російських судів на Сущенка і політична доцільність у справі переконливо свідчать про її сфабрикований замовний характер

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Московського міського суду залишити без змін постанову Лефортівського районного суду Москви про продовження до 30.04.2017 терміну утримання під вартою Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії за сфальсифікованими обвинуваченнями. Про це йдеться в коментарі МЗС.

«Чергова відмова у повторно внесеному стороною захисту клопотанні про зміну запобіжного заходу на не пов’язаний з утриманням під вартою та проведення судових слухань у закритому режимі, а також відмова допустити українського консула до участі в судовому засіданні підтверджують упередженість російських судових органів під час розгляду справи щодо Романа Сущенка та її політичну вмотивованість», – сказано в коментарі.

МЗС зазначає, що психологічний тиск російських судів на Сущенка і політична доцільність у справі переконливо свідчать про її сфабрикований замовний характер.

«Міністерство закордонних справ України вимагає від російської влади негайно припинити розправу над громадянином України Романом Сущенком, звільнити його як безпідставно затриманого і забезпечити повернення в Україну», – заявляє МЗС.

Нагадаємо, сьогодні російський суд відхилив скаргу на продовження арешту Сущенка. Крім того, суд відмовив у наданні статусу захисника Сущенка консулу України в Москві Геннадію Брескаленку.