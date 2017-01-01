МЗС України здивоване заявою угорського міністра про автономію для угорців на Закарпатті

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Угорська меншина

МЗС України сподівається, що це не є офіційною позицією Будапешта

Міністерство закордонних справ України здивоване закликами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорських меншин у сусідніх країнах. Про це йдеться в коментарі МЗС України.

«З подивом сприйняли публічні заклики віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. Угорщина завжди була і є важливим партнером для України. Ми високо цінуємо дружній характер двосторонніх відносин та високий рівень конструктивної співпраці», – сказано в коментарі.

У МЗС сподіваються, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції України й надалі залишатиметься в основі добросусідських відносин з Угорщиною.

«Будь-які спекуляції на цю тему не відповідають інтересам наших двох країн і народів та, сподіваємося, не відображають офіційну позицію Будапешта», – зазначають у МЗС України.

Нагадаємо, Шем'єн заявив, що автономія є метою і баченням майбутнього для всіх етнічних угорців, які мешкають за кордоном Угорщини.

Слід зазначити, що угорці Закарпаття мають широку культурну автономію, в області активно діють осередки громадсько-політичних організацій угорців (КМКС та УМДС), які на час виборів стають партіями. Водночас щодо політичної автономії угорців Закарпаття досі точаться дискусії, зокрема навколо відновлення в межах Закарпатської області так званого угорського або Притисянського виборчого округу, який існував на парламентських виборах 1998 року.

Тема угорської автономії на Закарпатті часто використовується для інформаційних провокацій, які запускають періодично. Остання – на початку грудня минулого року.