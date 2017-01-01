МЗС Великобританії: ми відмовляємося визнати Крим частиною Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон

МЗС Великобританії наполягає на суверенітеті і територіальній цілісності всіх країн Європи

Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон відмовляється визнати анексію Криму Росією.

Про це повідомляє Sky News.

«Ми наполягаємо на суверенітеті і територіальній цілісності всіх країн Європи, а також відмовляємося визнати незаконну анексію Криму Росією», - висловив свою думку британський міністр закордонних справ.

Джонсон підкреслив, що Лондон продовжує підтримувати дії США, спрямовані для запобігання хіматак в Сирії з боку офіційного Дамаска.

Як повідомляв «Главком», міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

Міністерство закордонних справ Росії назвало «абсурдним» приводом скасування візиту глави МЗС Британії Бориса Джонсона до Москви.