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    МЗС Великобританії: ми відмовляємося визнати Крим частиною Росії

    • Сьогодні, 05:44
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    Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон&nbsp;
    Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон 

    МЗС Великобританії наполягає на суверенітеті і територіальній цілісності всіх країн Європи

    Глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон відмовляється визнати анексію Криму Росією.

    Про це повідомляє Sky News.

    «Ми наполягаємо на суверенітеті і територіальній цілісності всіх країн Європи, а також відмовляємося визнати незаконну анексію Криму Росією», - висловив свою думку британський міністр закордонних справ.

    Джонсон підкреслив, що Лондон продовжує підтримувати дії США, спрямовані для запобігання хіматак в Сирії з боку офіційного Дамаска.

    Як повідомляв «Главком»,  міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит у Москву, призначений на 10 квітня.

    Джонсон висловив жаль, що Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада навіть після газової атаки на місто Хан-Шейхун в Сирії. Він закликав Росію зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не сталося.

    Міністерство закордонних справ Росії назвало «абсурдним» приводом скасування візиту глави МЗС Британії Бориса Джонсона до Москви.

    МЗС Росія міністр
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