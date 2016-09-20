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    МЗС закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію

    • Вчора, 23:29
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    Порошенко доручив українським дипломатам проінформувати про надзвичайну ситуацію в Авдіївці через обстріли бойовиків Раду безпеки ООН і ОБСЄ

    Міністерство закордонних справ України завернулося до міжнародних партнерів з проханням посилити тиск на Російську Федерацію через ескалацію збройного конфлікту на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-служба уряду.

    «Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно дотримуватися режиму припинення вогню. Звертаємося до міжнародних партнерів з проханням посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі та уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні», — йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, президент Петро Порошенко перервав свій робочий візит до Німеччини через обстріли в Авдіївці, які призвели до надзвичайної ситуації.

    Нагадаємо, 29 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 5 бійців, 14 отримали поранення.

    Станом на 18:00 30 січня в зоні Антитерористичної операції загинули троє українських військових, 17 отримали поранення, ще троє травмовані. На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці огонь вели танки.  


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