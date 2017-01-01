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    На 10 тих, хто сплачує внески в Пенсійний фонд, в Україні припадає 12 пенсіонерів

    • Сьогодні, 09:05
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    <span class="irc_su" dir="ltr" style="text-align: left;">Голова ПФУ Олексій Зарудний</span>
    Голова ПФУ Олексій Зарудний

    Дефіцит Пенсійного фонду нехай і не стрімко, але почав зменшуватися, заявив Зарудний

    Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що станом на грудень 2016 року 10,1 мільйона людей (з майже 20-мільйонного працездатного населення) регулярно сплачували внески до Пенсійного фонду.

    «Пенсіонерів у нас майже 12 мільйонів. У січні цифри фактично не змінилися, ну, може, лише незначні коливання», - запевнив чиновник.

    Зарудний підкреслив, що зарплати останнім часом в «тінь» не пішли. Навпаки, показники січня-лютого «вселяють певний оптимізм».

    «За ці два місяці надходження до фонду зросли до 21,3 мільярда гривень, або майже на 25%. Це означає що заплановане виконується – платники, які у нас були, продовжують сплачувати страхові внески. Плюс у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати зріс і фонд оплати праці. Тобто шаленої «тінізації» у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень ми не спостерігаємо», - зазначив голова ПФУ.

    Він також розповів, що дефіцит Пенсійного фонду нехай і не стрімко, але почав зменшуватися.

    «Це відбувається насамперед завдяки збільшенню власних доходів фонду, які мають зрости порівняно із попереднім роком на 30,1 мільярда гривень, або 27%.

    Одним із головних джерел зростання є саме двократне збільшення розміру мінімальної зарплати з початку цього року. З початку року (станом на 22 березня) понадпланові доходи становлять 4,6 мільярда гривень», - додав Зарудний.

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