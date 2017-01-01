На 10 тих, хто сплачує внески в Пенсійний фонд, в Україні припадає 12 пенсіонерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова ПФУ Олексій Зарудний

Дефіцит Пенсійного фонду нехай і не стрімко, але почав зменшуватися, заявив Зарудний

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що станом на грудень 2016 року 10,1 мільйона людей (з майже 20-мільйонного працездатного населення) регулярно сплачували внески до Пенсійного фонду.

«Пенсіонерів у нас майже 12 мільйонів. У січні цифри фактично не змінилися, ну, може, лише незначні коливання», - запевнив чиновник.

Зарудний підкреслив, що зарплати останнім часом в «тінь» не пішли. Навпаки, показники січня-лютого «вселяють певний оптимізм».

«За ці два місяці надходження до фонду зросли до 21,3 мільярда гривень, або майже на 25%. Це означає що заплановане виконується – платники, які у нас були, продовжують сплачувати страхові внески. Плюс у зв’язку зі збільшенням мінімальної зарплати зріс і фонд оплати праці. Тобто шаленої «тінізації» у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень ми не спостерігаємо», - зазначив голова ПФУ.

Він також розповів, що дефіцит Пенсійного фонду нехай і не стрімко, але почав зменшуватися.

«Це відбувається насамперед завдяки збільшенню власних доходів фонду, які мають зрости порівняно із попереднім роком на 30,1 мільярда гривень, або 27%.

Одним із головних джерел зростання є саме двократне збільшення розміру мінімальної зарплати з початку цього року. З початку року (станом на 22 березня) понадпланові доходи становлять 4,6 мільярда гривень», - додав Зарудний.

Також читайте матеріал «Главкома» - Країна літніх людей. Українська пенсія в питаннях і відповідях