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    На адмінкордоні із Кримом контрабандисти залякують прикордонників

    • Сьогодні, 12:08
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    В 2016 році зафіксовано 33 випадки погроз і спроб залякування прикордонників

    На адміністративному кордоні з анексованим Кримом прикордонники повідомляють про спроби залякування. Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби України.

    Як заявили у відомстві, «контрабандисти намагаються шляхом залякування перешкоджати службовій діяльності прикордонників».

    «Вчора одному з начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі кинули цеглину і розбили вікно в його будинку. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно з мисливської рушниці порушники вистрілили в двері квартири. На щастя, ніхто від таких дій не постраждав, співробітники Держприкордонслужби в цей час перебували на службі», – йде мова у повідомленні.

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    Як повідомляється, представники Національної поліції проводять слідчі дії із встановлення обставин та причетних до протиправної діяльності.

    У відомстві зазначили, що це «не перші випадки, коли невідомі намагаються шляхом залякування або завдання навмисної шкоди вплинути на охоронців кордону», в 2016 році зафіксовано 33 випадки погроз і спроб залякування прикордонників. У шести випадках зловмисники здійснювали підпали автомобілів військовослужбовців прикордонного відомства, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

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    На адмінкордоні із Кримом контрабандисти залякують прикордонників
    На адмінкордоні із Кримом контрабандисти залякують прикордонників
    На адмінкордоні із Кримом контрабандисти залякують прикордонників
    На адмінкордоні із Кримом контрабандисти залякують прикордонників

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    прикордонники Крим контрабанда Держприкордонслужба
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